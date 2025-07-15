В России запустили каретный тур из Петербурга в Москву

Туристам предложили медленное путешествие — как в старые добрые времена, когда Москва и Петербург разделяло не три часа на «Сапсане», а неделя пути на лошадях.
Новый тур, опубликованный на сайте «Авито», воспроизводит маршрут, описанный в «Путешествии из Петербурга в Москву» Александром Радищевым. Но вместо простого повторения классики, организаторы добавили в программу элементы реконструкции, добавили культурные отсылки и музыкальное сопровождение.
Это не просто поездка. Это погружение в эпоху, где каждая остановка — рассказ о стране, меняющейся от одной столицы к другой.
Участники смогут провести 7−10 дней в реплике старинной кареты, которая будет двигаться по маршруту вдоль трассы М-10. По пути их ждут восемь остановок: Тосно, Чудово, Великий Новгород, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Тверь и Клин. В каждом городе предусмотрены:
- исторические прогулки;
- дегустации блюд прошлого;
- занятия ремеслами;
- ночевки в купеческих усадьбах и монастырях.
Первый день начинается в Санкт-Петербурге, откуда группа отправляется в Тосно. Там туристов встречает музей «Дом царского кучера», после которого следует ужин в стиле того времени и вечер у костра с рассказами о жизни в дорожных буднях XVIII века.
На второй день участники попадают в Чудово, где их ждет чтение фрагментов из книги Радищева и обучение письму гусиным пером. В Новгороде состоится экскурсия по древним храмам и обед в трактире с купеческими яствами.
Внимание уделили и Валдаю, где путешественников ждет посещение музея колоколов и прогулка на лодке по каналам: именно так выглядела почтовая доставка времен Радищева. В Вышнем Волочке город сравнивают с русской Венецией, а в Торжке организована дегустация пожарских котлет, любимого блюда Пушкина.
В Твери участникам предлагают завершить день императорским ужином и визитом в музей Михаила Круга, что делает тур уникальным сочетанием разных эпох. Завершается паломничество в Клину, где туристов ожидает финальный обед в старинном трактире и въезд в Москву при закате солнца через Тверскую заставу.
Во время путешествия участников встретит актер в образе самого Радищева, а также кучера, рассказывающие истории о жизни на почтовых станциях. Фотосессии в исторических костюмах, вальсы Шуберта и даже французская булка для хруста на заднем фоне дополнят опыт.
Как подчеркивают создатели, цель тура — замедлиться: не проскочить мимо пейзажей, а рассмотреть их, понять, чем питались жители в многодневном путешествии.