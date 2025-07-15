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В России запустили каретный тур из Петербурга в Москву

На российском рынке появился необычный историко-приключенческий тур: путешествие из Санкт-Петербурга в Москву на карете. Маршрут повторяет знаменитый путь Александра Радищева.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Туристам предложили медленное путешествие — как в старые добрые времена, когда Москва и Петербург разделяло не три часа на «Сапсане», а неделя пути на лошадях.

Новый тур, опубликованный на сайте «Авито», воспроизводит маршрут, описанный в «Путешествии из Петербурга в Москву» Александром Радищевым. Но вместо простого повторения классики, организаторы добавили в программу элементы реконструкции, добавили культурные отсылки и музыкальное сопровождение.

Это не просто поездка. Это погружение в эпоху, где каждая остановка — рассказ о стране, меняющейся от одной столицы к другой.

Объвление о туре

Участники смогут провести 7−10 дней в реплике старинной кареты, которая будет двигаться по маршруту вдоль трассы М-10. По пути их ждут восемь остановок: Тосно, Чудово, Великий Новгород, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Тверь и Клин. В каждом городе предусмотрены:

  • исторические прогулки;
  • дегустации блюд прошлого;
  • занятия ремеслами;
  • ночевки в купеческих усадьбах и монастырях.

Первый день начинается в Санкт-Петербурге, откуда группа отправляется в Тосно. Там туристов встречает музей «Дом царского кучера», после которого следует ужин в стиле того времени и вечер у костра с рассказами о жизни в дорожных буднях XVIII века.

На второй день участники попадают в Чудово, где их ждет чтение фрагментов из книги Радищева и обучение письму гусиным пером. В Новгороде состоится экскурсия по древним храмам и обед в трактире с купеческими яствами.

Внимание уделили и Валдаю, где путешественников ждет посещение музея колоколов и прогулка на лодке по каналам: именно так выглядела почтовая доставка времен Радищева. В Вышнем Волочке город сравнивают с русской Венецией, а в Торжке организована дегустация пожарских котлет, любимого блюда Пушкина.

В Твери участникам предлагают завершить день императорским ужином и визитом в музей Михаила Круга, что делает тур уникальным сочетанием разных эпох. Завершается паломничество в Клину, где туристов ожидает финальный обед в старинном трактире и въезд в Москву при закате солнца через Тверскую заставу.

Во время путешествия участников встретит актер в образе самого Радищева, а также кучера, рассказывающие истории о жизни на почтовых станциях. Фотосессии в исторических костюмах, вальсы Шуберта и даже французская булка для хруста на заднем фоне дополнят опыт.

Как подчеркивают создатели, цель тура — замедлиться: не проскочить мимо пейзажей, а рассмотреть их, понять, чем питались жители в многодневном путешествии.