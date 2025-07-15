В Нижнем Новгороде благоустроят рекордные 275 дворов в 2025 году

Рекордные 275 дворов благоустроят в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. Сразу 13 из них — в Канавинском районе. На улице Советской работы уже завершены, ещё на девяти объектах — в самом разгаре. Так, во дворе домов № 5 и № 5А по улице Волжская набережная меняют асфальт и обустраивают тротуары. Завершить благоустройство планируют до конца месяца. При проведении работ учитываются и пожелания самих жителей.
Артём Иванов, глава администрации Канавинского района:
«По просьбе жителей дал поручение последним этапом провести подсыпку землей, чтобы на финише работ двор был не только благоустроенный, но и эстетичный».
Андрей Бузин, директор АО «ДК Канавинского района»:
«В принципе, процент выполнения составляет 50%. Я думаю, в течение недели мы уже приступим к асфальтировке, и к концу месяца у нас здесь уже будет 100% готовность».