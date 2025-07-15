В Нижнем Новгороде благоустроят рекордные 275 дворов в 2025 году

Рекордные 275 дворов благоустроят в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. Сразу 13 из них — в Канавинском районе. На улице Советской работы уже завершены, ещё на девяти объектах — в самом разгаре. Так, во дворе домов № 5 и № 5А по улице Волжская набережная меняют асфальт и обустраивают тротуары. Завершить благоустройство планируют до конца месяца. При проведении работ учитываются и пожелания самих жителей.