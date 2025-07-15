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Медикам в Пермском крае хотят разрешить приватизировать служебное жилье

ПЕРМЬ, 15 июля, ФедералПресс. У медработников в Прикамье может появиться возможность приватизировать служебное жилье. Это произойдет в случае принятия законопроекта, который в региональный парламент внес губернатор Дмитрий Махонин.

«В первую очередь программа коснется врачей и фельдшеров в селах и малых городах края. Жилье можно будет оформить в собственность после десяти лет работы на полной ставке в государственных больницах и поликлиниках», — рассказали в краевом заксобрании.

При этом решение вопроса о передаче жилья в частную собственность предлагается оставить за региональным правительством.

Предлагаемый законопроект планируется рассмотреть на ближайшей пленарке заксобрания в августе.

Отметим, что сейчас за медучреждениями в регионе числится 38 единиц служебного жилья, при этом 12 из них уже перевели в категорию специализированного жилищного фонда.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что министерство здравоохранения Пермского края опубликовало данные о доходах главных врачей региональных больниц и подчиненных учреждений за 2024 год. Наибольший заработок среди руководителей медицинских организаций отмечен у Ольги Рогожниковой, которая является главным врачом Пермской краевой клинической психиатрической больницы.