Медикам в Пермском крае хотят разрешить приватизировать служебное жилье

«В первую очередь программа коснется врачей и фельдшеров в селах и малых городах края. Жилье можно будет оформить в собственность после десяти лет работы на полной ставке в государственных больницах и поликлиниках», — рассказали в краевом заксобрании.
При этом решение вопроса о передаче жилья в частную собственность предлагается оставить за региональным правительством.
Предлагаемый законопроект планируется рассмотреть на ближайшей пленарке заксобрания в августе.
Отметим, что сейчас за медучреждениями в регионе числится 38 единиц служебного жилья, при этом 12 из них уже перевели в категорию специализированного жилищного фонда.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что министерство здравоохранения Пермского края опубликовало данные о доходах главных врачей региональных больниц и подчиненных учреждений за 2024 год. Наибольший заработок среди руководителей медицинских организаций отмечен у Ольги Рогожниковой, которая является главным врачом Пермской краевой клинической психиатрической больницы.