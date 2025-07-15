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Пермячка осуждена за получение выплат на несуществующего ребенка

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор местной жительнице.

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Суд установил, что осенью 2020 года фигурантка обратилась в отдел ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка, которого она якобы родила вне медицинской организации. На основании ее заявления и показаний свидетеля пермячке выдали свидетельство о рождении ребенка, которое в последующем было представлено в соответствующие органы для оформления социальных пособий и выплат. С 2020 по 2024 годы женщина незаконно получила и израсходовала по своему усмотрению более 800 тыс. рублей.

Также злоумышленница незаконно воспользовалась средствами материнского капитала, причинив бюджету материальный ущерб на сумму 450 тыс. рублей.

Пермячка полностью признала вину, раскаялась и частично возместила причиненный ущерб.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа с сохранением ареста на отечественный автомобиль стоимостью 460 тыс. рублей для исполнения приговора суда в части заявленного гражданского иска представителя потерпевшей стороны.