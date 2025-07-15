Пермячка осуждена за получение выплат на несуществующего ребенка

Суд установил, что осенью 2020 года фигурантка обратилась в отдел ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка, которого она якобы родила вне медицинской организации. На основании ее заявления и показаний свидетеля пермячке выдали свидетельство о рождении ребенка, которое в последующем было представлено в соответствующие органы для оформления социальных пособий и выплат. С 2020 по 2024 годы женщина незаконно получила и израсходовала по своему усмотрению более 800 тыс. рублей.