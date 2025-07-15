В Ростове главы районов создали свои телеграм-каналы

Руководители администраций районов Ростова-на-Дону создали телеграм-каналы для улучшения обратной связи с жителями города. Об этом сообщает глава донской столицы Александр Скрябин.
— По моему поручению мои заместители и главы районов создали телеграм-каналы и официальные аккаунты в ВКонтакте, — рассказал Александр Скрябин.
Теперь все желающие могут получать оперативную информацию от районных властей, а также присылать свои замечания, предложения и вопросы. Глава города пригласил ростовчан к открытому и конструктивному общению.
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