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В Ростове главы районов создали свои телеграм-каналы

Главы районов Ростова теперь будут вести телеграм-каналы и страницы ВКонтакте.

Источник: Комсомольская правда

Руководители администраций районов Ростова-на-Дону создали телеграм-каналы для улучшения обратной связи с жителями города. Об этом сообщает глава донской столицы Александр Скрябин.

— По моему поручению мои заместители и главы районов создали телеграм-каналы и официальные аккаунты в ВКонтакте, — рассказал Александр Скрябин.

Теперь все желающие могут получать оперативную информацию от районных властей, а также присылать свои замечания, предложения и вопросы. Глава города пригласил ростовчан к открытому и конструктивному общению.

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