В Сочи перекроют участок улицы Гагарина для ремонта

В Центральном районе Сочи с 1 августа изменится схема движения транспорта в связи с проведением капитального ремонта на участке улицы Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
«Изменения коснутся участка автомобильной дороги на улице Гагарина — от улицы Егорова до дома №⅓», — говорится в сообщении администрации.
В связи с перекрытием участка улицы Гагарина, с 1 августа на улице Егорова (от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения с улицей Гагарина) будет действовать временная схема организации дорожного движения.
Администрация города Сочи обращается к водителям с просьбой быть внимательными и обращать внимание на установленные дорожные знаки и временную разметку на данном участке.