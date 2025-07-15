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В Сочи перекроют участок улицы Гагарина для ремонта

В центре Сочи изменится схема движения транспорта с 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районе Сочи с 1 августа изменится схема движения транспорта в связи с проведением капитального ремонта на участке улицы Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

«Изменения коснутся участка автомобильной дороги на улице Гагарина — от улицы Егорова до дома №⅓», — говорится в сообщении администрации.

В связи с перекрытием участка улицы Гагарина, с 1 августа на улице Егорова (от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения с улицей Гагарина) будет действовать временная схема организации дорожного движения.

Администрация города Сочи обращается к водителям с просьбой быть внимательными и обращать внимание на установленные дорожные знаки и временную разметку на данном участке.