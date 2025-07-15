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Наставник «Крыльев» Адиев уточнил, когда Иван Олейников приступит к тренировкам

Полузащитник продолжает восстанавливаться после повреждения колена.

Полузащитник продолжает восстанавливаться после повреждения колена.

В начале июня Иван Олейников прошел через операцию в Германии. До этого пропустил два последних матча минувшего сезона РПЛ со «Спартаком» (0:2) и воронежским «Факелом» (1:1).

Всего поучаствовал в 25 встречах Премьер-лиги 2024−2025. Отметился шестью голами. Выдал столько же голевых передач и заработал два «горчичника». Плюс четыре кубковые игры, но там без результативных действий.

Контракт с «зелено-бело-синими» рассчитан до лета 2027 года. Сейчас оценивается в 1,4 млн евро (около 128 млн рублей).

«Пока не тренировался. Вроде бы после матча первого тура с “Акроном” должен приступить к тренировкам с общей группой», — заявил наставник самарцев Магомед Адиев «Матч ТВ».

Ранее писали, что «Крылья» близки к подписанию 25-летнего сербского полузащитника Баньяца.

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