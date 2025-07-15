Над Садовым кольцом в Москве запустят Олимпийского мишку

По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и культурного общения через физическую активность. Для этого подготовили 12 тематических площадок, где можно попробовать силы в разных видах спорта, принять участие в мастер-классах и получить заряд бодрости на весь день.