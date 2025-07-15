Над Садовым кольцом в Москве запустят Олимпийского мишку

Фестиваль «Олимпийская Москва» пройдет 19 июля. Это совместный проект Олимпийского комитета России и Департамента спорта столицы. Он начнется в 11:00 и продлится до 16:30, сообщили на портале mos.ru.
По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и культурного общения через физическую активность. Для этого подготовили 12 тематических площадок, где можно попробовать силы в разных видах спорта, принять участие в мастер-классах и получить заряд бодрости на весь день.
Главной локацией станет Зубовская площадь, откуда стартует центральное событие — масштабное шествие. Оно начнется в полдень и будет напоминать парад спортсменов и болельщиков. Завершится фестиваль торжественным запуском в небо олимпийского мишку — как символа надежды, мира и единства.
На каждой из площадок будут работать тренеры, инструкторы и волонтеры, которые помогут освоить базовые навыки или просто зарядиться энергией. Москвичей и гостей столицы ждут:
- аквааэробика;
- скандинавская ходьба;
- стритбол;
- воркаут;
- йога;
- детские эстафеты;
- показательные выступления сборных по разным видам спорта.
После окончания шествия гостей ждет спорт и концерт, на котором выступят российские артисты. Праздник рассчитан на семейную аудиторию: дети смогут попробовать себя в мини-олимпиаде, взрослые — принять участие в челленджах, а пожилые жители столицы пройдут тестирование на выносливость и состояние здоровья.