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Власти сделали заявление про работу детских садов после урагана в Беларуси

Власти сказали про работу детсадов после урагана, обрушившегося на Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Власти сделали заявление про работу детских садов после урагана в Беларуси. Подробности рассказала начальник управления по образованию Могилевского горисполкома Ирина Осмоловская, пишет БелТА.

Сообщается, что ураган и гроза, обрушившиеся на Могилев и область 10 июля, не обошли стороной и территорию некоторых детсадов. Из-за стихии были повалены деревья, повреждены заборы, а также игровое оборудование.

— С 14 июля все учреждения дошкольного образования города работают в штатном режиме, — уточнила начальник управления по образованию.

По словам Осмоловской, в особо пострадавших детсадах организовали дежурные группы. Кроме того, был осуществлен перевод детей в близлежащие дошкольные учреждения.

— Некоторые родители решили не приводить детей в садик какое-то время. Учреждения образования не прекращали прием детей, за исключением тех, где идут запланированные ремонтные работы, — уточнила представитель Могилевского городского исполкома.

Ранее мэр Сергей Чертков сказал о последствиях, нанесенных ураганом Могилеву: «Надо убирать дворы, детские сады и школы, кладбище».

Кроме того, мэр Могилева сказал, кому и как выплатят компенсацию за ущерб от урагана.

Вместе с тем Минлесхоз заявил, что ураган в Беларуси повалил 3100 гектаров леса.

А еще мы узнали, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси: фото и видео.