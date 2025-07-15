Врачам, выявившим онкозаболевания, стали в пять раз чаще начислять выплаты

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Выплаты выявившим онкологические заболевания врачам стали чаще в пять раз в 2024 г по сравнению с 2023 годом, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
За каждый случай подтверждения диагноза онкологического заболевания, обнаруженного во время диспансеризации или профосмотра, медицинской организации направляется дополнительное финансирование, и она в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам. Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года.
«Уважаемые коллеги, если вы помните, в прошлом году мы переформатировали эту выплату, и вы тоже обращали на это внимание. Сейчас 1000 рублей платится первому медицинскому работнику, проявившему онконастороженность, и эффективность этой выплаты за прошлый год увеличилась сразу в пять раз по сравнению с 2023 годом», — сказал Баланин.
Он уточнил, что в 2024 году на стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний было направлено 55 миллионов рублей.