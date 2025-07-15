Врачам, выявившим онкозаболевания, стали в пять раз чаще начислять выплаты

«Уважаемые коллеги, если вы помните, в прошлом году мы переформатировали эту выплату, и вы тоже обращали на это внимание. Сейчас 1000 рублей платится первому медицинскому работнику, проявившему онконастороженность, и эффективность этой выплаты за прошлый год увеличилась сразу в пять раз по сравнению с 2023 годом», — сказал Баланин.