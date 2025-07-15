Sony PlayStation банит пользователей из России: можно ли обойти блокировку

— Неясно, с чем связаны эти блокировки. Компания по сути лишает себя денег, потому что PlayStation — это одна из самых популярных, если не самая популярная, игровых консолей на русском рынке. Можно выстрелить себе в ногу, но только один раз — ноги у тебя две, выстрелишь и ходить уже не сможешь, — подчеркнул Кузьменко.