Юрий Герасименко вновь займет пост бизнес-омбудсмена Омской области

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков утвердил Юрия Герасименко исполняющим обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Формальность приставки «и.о.» вскоре будет устранена, и Герасименко продолжит работу на этой должности уже в полном статусе.
Юрий Герасименко занимает пост бизнес-омбудсмена с момента создания этого института в регионе. За это время его ежегодно переизбирали на эту должность, а соответствующие распоряжения подписывали три губернатора Омской области: Виктор Назаров, Александр Бурков и Виталий Хоценко. Герасименко известен не только как опытный защитник прав предпринимателей, но и как бывший сотрудник правоохранительных органов. В прошлом он служил в структурах МВД, а затем преподавал в омской академии МВД. Сейчас он находится в отставке в звании полковника.
Основная задача регионального бизнес-омбудсмена — защита прав и законных интересов предпринимателей в их взаимодействии с органами власти на федеральном и региональном уровнях. Предприниматели могут обратиться к уполномоченному, если сталкиваются с административным давлением, коррупцией, бюрократическими барьерами или другими нарушениями своих прав.