Юрий Герасименко вновь займет пост бизнес-омбудсмена Омской области

Юрий Герасименко занимает пост бизнес-омбудсмена с момента создания этого института в регионе. За это время его ежегодно переизбирали на эту должность, а соответствующие распоряжения подписывали три губернатора Омской области: Виктор Назаров, Александр Бурков и Виталий Хоценко. Герасименко известен не только как опытный защитник прав предпринимателей, но и как бывший сотрудник правоохранительных органов. В прошлом он служил в структурах МВД, а затем преподавал в омской академии МВД. Сейчас он находится в отставке в звании полковника.