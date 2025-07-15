Кудерметову торжественно встретили в Казани после победы на Уимблдоне

Во вторник, 15 июля, в 6 часов утра в международном аэропорту Казани торжественно встретили теннисистку Веронику Кудерметову, одержавшую победу в парном разряде на Уимблдоне-2025.
Победительницу встречали юные теннисисты, представители Федерации тенниса Татарстана, глава спорткомитета Казани Линар Гарипов и первый замглавы Минспорта Татарстана Халил Шайхутдинов, сообщает пресс-служба ведомства.
Победа Кудерметовой стала первым титулом Большого шлема в ее карьере и седьмым успехом российских теннисисток в парных разрядах на Уимблдоне. В финале Кудерметова и Мертенс обыграли дуэт Се Шувэй из Тайваня и Алены Остапенко из Латвии.
Напомним, после финального матча раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Кудерметову с победой. В своем telegram-канале он опубликовал фотографию спортсменки и написал: «Гордимся!».