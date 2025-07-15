Началась регистрация на форум «Россия — спортивная держава» в Самаре в 2025 году

Стартовала пригласительная кампания для участников XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который состоится с 5 по 7 ноября 2025 года. Подробности о регистрации и условиях участия уже доступны на официальном сайте мероприятия.
Основные площадки — стадион «Солидарность Самара Арена» и Дворец спорта имени Владимира Высоцкого — примут делегатов из государственных и региональных структур, Олимпийского и Паралимпийского комитетов, спортивных федераций, представителей бизнеса, медиа и лидеров спортивного движения.
Форум задуман как пространство для диалога, обмена опытом и выработки стратегических решений в сфере развития физической культуры и спорта.
В числе ключевых тем — развитие детско-юношеского и адаптивного спорта, реабилитация участников СВО, укрепление спортивного суверенитета страны и расширение международного сотрудничества.
«С 5 по 7 ноября Самара станет центром обсуждения главных вопросов развития спорта в стране. Мы хотим не только подвести итоги, но и запустить новые проекты, которые помогут достичь национальных целей в этой сфере», — отметил Антон Кобяков, советник Президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума.
Центральным событием мероприятия станет Совет по спорту при Президенте России Владимире Путине, основное внимание на котором будет уделено развитию детского и юношеского спорта. Об этом сообщил ранее глава региона Вячеслав Федорищев.
Кроме того, планируется создать пул крупных спортивных мероприятий в Самаре и Тольятти. Для гостей разработают удобные транспортные и туристические маршруты. Ожидается более трёх тысяч участников.
Также к началу форума в регионе планируют завершить строительство 100 новых спортивных объектов — они станут частью повседневной жизни жителей области.
«Этот форум может стать точкой отсчёта для возвращения России на международную спортивную арену», — заявил губернатор Самарской области Вячеслав Фёдорищев.
Подготовка к форуму идёт полным ходом — Самара намерена показать себя как современный, динамично развивающийся спортивный центр, способный принимать самые масштабные события.
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