Началась регистрация на форум «Россия — спортивная держава» в Самаре в 2025 году

«С 5 по 7 ноября Самара станет центром обсуждения главных вопросов развития спорта в стране. Мы хотим не только подвести итоги, но и запустить новые проекты, которые помогут достичь национальных целей в этой сфере», — отметил Антон Кобяков, советник Президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума.