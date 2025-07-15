Три века спустя: в Иркутске восстановят самую старую церковь города

В Иркутске начались восстановительные работы на Спасской церкви — старейшем каменном здании города, построенном в границах Иркутского острога в 1710 году. Памятник архитектуры федерального значения восстанавливают по региональной программе, финансируемой из областного бюджета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
На объекте уже ведутся работы по обновлению фасада и установке новой водосточной системы на куполе. Консультации по реставрации проводят специалисты из Санкт-Петербурга. Общая сумма субсидии составила 27 млн рублей — 75% всех затрат покрываются за счёт региона.
«Субсидия из областного бюджета позволяет восстанавливать религиозные объекты, которые являются памятниками истории и культуры народов Российской Федерации. Старинные здания, имеющие интересную историю, безусловно являются центрами своих населённых пунктов. Областным бюджетом средства на проведение таких работ выделяют уже пять лет. За это время мы восстановили уже 13 храмов», — отметил Виталий Соколов, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
Всего в 2024 году в рамках программы поддержано пять религиозных объектов в области. В числе получателей — Богоявленский собор и Владимирская церковь в Иркутске, церковь Иоанна Предтечи в Кутулике и храм в селе Урик, связанный с семьёй Волконских.
Ранее агентством сообщалось, что на улице Борцов Революции, 6 полностью восстановят доходный дом купца Аарона Рова. Жилой дом имеет статус объекта федерального значения.