Три века спустя: в Иркутске восстановят самую старую церковь города

«Субсидия из областного бюджета позволяет восстанавливать религиозные объекты, которые являются памятниками истории и культуры народов Российской Федерации. Старинные здания, имеющие интересную историю, безусловно являются центрами своих населённых пунктов. Областным бюджетом средства на проведение таких работ выделяют уже пять лет. За это время мы восстановили уже 13 храмов», — отметил Виталий Соколов, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.