Поврежденные вандалами остановочные павильоны заменят в Ангарске

В городе нефтехимиков планируют заменить 120 поврежденных остановочных павильона, 60 из которых — в этом году. Чаще всего поломки и неисправности — дело рук хулиганов и вандалов. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации Ангарска.