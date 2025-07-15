Поврежденные вандалами остановочные павильоны заменят в Ангарске

В городе нефтехимиков планируют заменить 120 поврежденных остановочных павильона, 60 из которых — в этом году. Чаще всего поломки и неисправности — дело рук хулиганов и вандалов. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации Ангарска.
— Вижу сообщения в соцсетях по поводу того, что они не защищены стенками. Обращаю внимание, новые павильоны будут закрыты с трех сторон чуть позже прозрачными панелями из оргстекла, — отметил мэр Ангарска Сергей Петров.
Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) заключит договор с рекламной компанией, которая в последующем будет следить за состоянием каждого павильона.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о 10-летнем Богдане Савченкове — одном из самых узнаваемых детей в Бурятии. Несколько лет назад мальчишка принял участие в шоу «Ты супер» на федеральном канале. Благодаря этому проекту мир узнал историю Богдана, которая была наполнена трудностями: неизлечимый диагноз, предательство самых близких людей.