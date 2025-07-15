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Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ

Около 60 человек отравились после свадьбы в турецкой Урфе.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 15 июл — РИА Новости. Шестьдесят человек обратились в больницу с отравлением после свадьбы в турецкой Урфе на юго-востоке республики, сообщил портал BirGün.

Инцидент произошел в районе Суруч города Урфа.

«На свадьбе, где не подавали еду, жениху и невесте принесли десятислойный торт. После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами. Стало известно, что на жениха и невесту торт не подействовал, потому что они только попробовали его», — пишет издание.