Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ

«На свадьбе, где не подавали еду, жениху и невесте принесли десятислойный торт. После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами. Стало известно, что на жениха и невесту торт не подействовал, потому что они только попробовали его», — пишет издание.