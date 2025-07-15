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Ливни и порывистый ветер. Какой будет погода в Беларуси 16 июля

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливни и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 16 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: БЕЛТА

Ночью будет переменная облачность, в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет западный 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

ГАИ напомнила о правилах безопасности в грозу и сильный дождь.

Температура воздуха ночью составит 12−18 градусов выше нуля, днем — от плюс 20 градусов по западу до 29 градусов жары по юго-востоку.