Ливни и порывистый ветер. Какой будет погода в Беларуси 16 июля

Ночью будет переменная облачность, в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет западный 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.