Опубликованы кадры последствий атаки дронов ВСУ на жилой дом в Воронеже

«Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек (еще один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с легкой травмой)», — написал он в Telegram-канале.