Тревожное предупреждение опубликовали в МЧС Иркутской области

Важно! В ближайшие дни в Иркутской области ожидается крайне неблагоприятная погода. Уже сегодня, 15 июля, до конца дня в западных, северо-западных, центральных и южных районах, а также 16 июля местами по области прогнозируются сильные дожди и ливни, грозы с крупным градом, а также порывы северо-западного ветра до 25 метров в секунду. Об этом КП-Иркутск сообщают ГУ МЧС России по Приангарью.
По прогнозу на 16 июля, в южных и центральных районах региона возможны сильные дожди и ливни. Днем в северо-восточных районах, включая Казачинско-Ленский и Качугский, также прогнозируются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы и град, утром — туманы. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду, местами с порывами ночью до 15−20 метров в секунду, днем — до 14 метров в секунду. Температура ночью составит +13…+18 градусов (при прояснении +5…+10), днем — +24…+29 градусов (при облачной погоде +15…+20).
В Иркутске ночью ожидается облачная погода с дождем и грозой, днем — переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду, ночью с порывами до 14 метров в секунду, в пригородной зоне — 15−20 метров в секунду. Температура ночью +15…+17, днём +25…+27.
16−18 июля местами по области ожидается высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов.