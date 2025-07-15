В Челябинске ищут перевозчика для новых автобусных маршрутов

В Челябинске запустят два новых автобусных маршрута — № 17а и № 95. В связи с этим областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило аукцион на поиск перевозчика. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Общая цена контрактов составляет 384,1 миллиона рублей.
Маршрут № 17а свяжет улицы профессора Благих и Нефтебазовая через улицы Бейвеля, Чичерина, Комсомольский проспект, улицы 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Свердловский проспект, улицы Воровского и Блюхера.
Его протяженность в прямом направлении составит 22 километра и 22,7 километра в обратном. На линии будут курсировать 22 автобуса среднего класса. В резерве оставят две машины. За перевозку перевозчику могут заплатить 232,2 миллиона рублей.
Маршрут № 95 свяжет микрорайон «Привилегия» с ключевыми районами областного центра. Он будет проходить через улицу Спортивная, дорогу от улицы Спортивной до улицы Лазурной, улицы Лазурной, Брусничной, дорогу от Шершней до поселка Западный, улицы Лыжных Батальонов, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных и Молодогвардейцев.
Протяжённость маршрута в прямом и обратном направлениях составит 18,8 километра. На рейсе будут работать 16 автобусов среднего класса, два будут в резерве.
За перевозку власти готовы отдать 151,8 миллиона рублей. Маршруты будут работать с начала декабря 2025 года по конец декабря 2027 года. Заявки принимаются до 23 июля.