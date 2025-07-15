В Омске выставлен на продажу инженерный корпус метро за 287,8 млн рублей

В Омске начался прием заявок на участие в аукционе по продаже крупного недостроя, связанного с проектом городского метрополитена. Объектом торгов стал инженерный корпус метро, расположенный на земельном участке площадью 6,17 тыс. квадратных метров. Участок находится неподалеку от пересечения улицы Фрунзе и библиотеки имени Пушкина.