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В Омске выставлен на продажу инженерный корпус метро за 287,8 млн рублей

Торги проводятся на электронной площадке ГИС Торги.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начался прием заявок на участие в аукционе по продаже крупного недостроя, связанного с проектом городского метрополитена. Объектом торгов стал инженерный корпус метро, расположенный на земельном участке площадью 6,17 тыс. квадратных метров. Участок находится неподалеку от пересечения улицы Фрунзе и библиотеки имени Пушкина.

Начальная стоимость лота составляет 287,866 млн рублей. Земля под объектом, предназначенная для общественно-деловых целей, была отдельно оценена правительством Омской области в размере 63,522 млн рублей. Торги проводятся на электронной площадке ГИС Торги, а их финальный этап запланирован на 19 августа.

Напомним, что ранее инженерный корпус был включен в программу приватизации. Власти планировали завершить его продажу до конца 2024 года. Теперь судьбу объекта решит предстоящий аукцион.

Ранее мы писали, что гимназия № 88 в Омске готовится к открытию: строители приступили к финальным работам.