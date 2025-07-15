В Омске выставлен на продажу инженерный корпус метро за 287,8 млн рублей

В Омске начался прием заявок на участие в аукционе по продаже крупного недостроя, связанного с проектом городского метрополитена. Объектом торгов стал инженерный корпус метро, расположенный на земельном участке площадью 6,17 тыс. квадратных метров. Участок находится неподалеку от пересечения улицы Фрунзе и библиотеки имени Пушкина.
Начальная стоимость лота составляет 287,866 млн рублей. Земля под объектом, предназначенная для общественно-деловых целей, была отдельно оценена правительством Омской области в размере 63,522 млн рублей. Торги проводятся на электронной площадке ГИС Торги, а их финальный этап запланирован на 19 августа.
Напомним, что ранее инженерный корпус был включен в программу приватизации. Власти планировали завершить его продажу до конца 2024 года. Теперь судьбу объекта решит предстоящий аукцион.
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