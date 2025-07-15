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Волгоградцам до 7 августа продлили запрет на посещение лесов

Приказ от 11 июля вступил в силу.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на сайте администрации Волгоградской области, документ от облкомприроды продляет запрет на посещение лесов Волгоградской области с 18 июля по 7 августа включительно. Такие меры были приняты в связи с установившейся жаркой погодой.

Гражданам нельзя проезжать в лес на автомобилях, заходить пешком. Однако такой запрет не касается работников органов государственной власти, должностных лиц, чиновников, граждан, выполняющих аварийно-спасательные работы.

Также проследовать через лес могут дачники, садоводы и огородники, лица, отдыхающие на турбазах и в санаториях.

Допускаются в леса люди, осуществляющие аварийно-спасательные работы, использующие участки по договорам аренды или заготовки древесины. Запрет не распространяется на должностных лиц, осуществляющих охотничий надзор, экологический контроль, рабочих-ремонтников и ряд других категорий.