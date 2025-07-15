В Таганроге продолжили восстановление электричества на десяти улицах и переулках

В Таганроге во время поэтапного включения электричества в Северном районе в Службу-112 поступило более трех тысяч звонков от местных жителей. К утру ситуация стабилизировалась. Сейчас энергетики ведут восстановление по единичным обращениям, сообщает в Telegram глава города Светлана Камбулова.