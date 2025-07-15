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В Таганроге продолжили восстановление электричества на десяти улицах и переулках

За сутки в Таганроге поступило более трех тысяч звонков об отключениях электричества.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге во время поэтапного включения электричества в Северном районе в Службу-112 поступило более трех тысяч звонков от местных жителей. К утру ситуация стабилизировалась. Сейчас энергетики ведут восстановление по единичным обращениям, сообщает в Telegram глава города Светлана Камбулова.

К этому моменту ведется подключение потребителей на улицах Цветной, Дачной, Карла Либкнехта, Шевченко, Щаденко, Ломоносова, а также в переулках Машинном, Полевом, Смирновском и в 16-м переулке.

Напомним, ранее на планерном совещании донской глава Юрий Слюсарь подчеркнул необходимость оперативного реагирования на каждую заявку. Также ранее стало известно, что 13 июля на Дону зафиксировали исторический максимум энергопотребления.

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