Детективы, темное фэнтези и фантастика: что почитать в отпуске

Перед тем как отправиться в долгожданный отпуск, не забудьте положить в чемодан хорошую книгу — она поможет сделать путешествие более запоминающимся, а также скрасит долгие часы лежания на пляже или даже на диване. Подборка последних новинок литературного мира, которые точно сделают это лето особенным, — в материале «Вечерней Москвы».
«Посох двуликого Януса», Александра Маринина.
Кому понравится: любителям психологических детективов.
В 2024 году в Москве происходит двойная трагедия: молодую женщину, ведущую успешный видеоблог о телефонных мошенниках, находят мертвой, а ее соседа — повешенным. Официальная версия гласит об убийстве и самоубийстве, но это слишком странно. Спустя 66 лет сын знаменитого писателя решает распутать этот запутанный клубок, надеясь на переиздание книги, которая сделала его семью известной.
«Занавес памяти», Татьяна Степанова.
Кому понравится: любителям мистических тайн.
Одиннадцать лет назад в мрачном лесу был жестоко убит бизнесмен Геннадий Елисеев, и его несовершеннолетний сын Серафим стал жертвой подозрений. Выросший в тени трагедии, он возвращается в родной город, чтобы снять с себя клеймо убийцы и найти истинного преступника-невидимку.
«Отблески Этерны», Вера Камша.
Кому понравится: фанатам мрачного фэнтези.
Брат повелителя обвиняется в мерзком преступлении, и никто не сомневается в его виновности — почти никто. В то время как полукровка вероломно убивает короля и открывает ворота для врагов, вернейший рыцарь закручивает клубок мести, готовый заплатить собственной жизнью за справедливость.
«Из ледяного плена», Людмила Мартова.
Кому понравится: любителям остросюжетной драмы.
В стандартное питерское утро Иван Базыкин сталкивается с кошмаром — он находит труп. А майор Алексей Зубов, выполняя просьбу знакомого, натыкается на странное объявление о продаже картины Казимира Малевича. Тем временем Мира Борисова оказывается в эпицентре загадки исчезновения старого знакомого.
«Белый асфальт», Анна Князева.
Кому понравится: любителям тайги и мистики.
Анна Стерхова приезжает в тайгу, чтобы раскрыть зловещее убийство охотников, произошедшее два года назад. Четыре жертвы, обезглавленные по ритуальным причинам, а таинственный приятель Холофидин — главный подозреваемый — исчез, как будто растворился в лесах. А Зимовье, ставшее местом трагедии, окутано местными легендами и мифами о лесных духах.
Что почитать из биографий знаменитостей.
«Полюбить, так шпиона!», Ольга Володарская.
Кому понравится: любителям романтики с приключениями.
В этом сборнике рассказов каждый найдет что-то для себя — от хлесткого юмора до захватывающей детективной интриги. Узнайте, как известный блогер Нина Бусинка становится жертвой злых языков и зависти — ее хейтеры не дремлют! Параллельно с этим пожилая актриса Элла Буранова теряет ценное кольцо, а вдовец Николай Панкратов сталкивается с местными легендами о проклятом месте в деревне.
«Ведьма приходит по понедельникам», Анна и Сергей Литвиновы.
Кому понравится: тем, кто любит мистику с иронией.
Варя Кононова мечтала о нормальной жизни с мужем-экстрасенсом Алексеем Даниловым и их новорожденным сыном Арсением. Но мир покоя и счастья, о котором она мечтала, нарушают загадочные и пугающие происшествия. Необычные явления начинают преследовать их семью, а затем случается самое страшное — похищают малыша Арсения.
«Демонология по Волкову. Сноходцы», Наталья Тимошенко.
Кому понравится: фанатам загадочных миров.
Алиса сталкивается с предательством, которое может сломать даже сильнейшую волю. Но времени жалеть себя нет: демона, требующего человеческих жертв, необходимо остановить любой ценой. Чем ближе развязка, тем ощутимей становится зловещая атмосфера: охота обернется кровавым столкновением, и не все из тех, кто встанет на защиту мира, смогут вернуться.
«Планета-изгой», Олег Рой.
Кому понравится: поклонникам приключенческого фантастического экшена.
Прошло 300 лет с момента создания колонии изгнанников, но на Земле по-прежнему неспокойно: две кровопролитные войны не оставили шансов на мир. Штатная репортерша Слободанка Вуич отправляется в южные регионы Земли, но ее поездка мгновенно превращается в бойню. Тем временем вдалеке от родной планеты спецотряд Планетарных Сил сталкивается с таинственным кораблем противника.
«Одна тайная ставка», Татьяна и Анна Поляковы.
Кому понравится: тем, кто ценит теплые детективы с драмой.
Таня едет в другой город на встречу с любимым Лазарем. Но в поезде ее спокойствие нарушает таинственная незнакомка, ведущая себя вызывающе. После странной встречи в вагоне загадочная женщина исчезает из поля зрения, оставляя Таню под впечатлением. Но ненадолго. Новость о ее пропаже заставляет девушку вспомнить о том, что она была последней, кто видел попутчицу живой.
«Секретные люди», Николай Свечин.
Кому понравится: тем, кто любит шпионаж и политические игры.
Сыщики Алексей Лыков и Эдуард Азвестопуло в модном ресторане замечают двух подозрительных типов — фартового уголовника и таинственного немца. Несмотря на легкое опьянение, сыщики решают проследить за загадочными мужчинами. Но вскоре они исчезают в ночи, а затем один из них и вовсе словно перестает существовать.
«Мармеладные убийства в парке Сеула», Чо Йеын.
Кому понравится: фанатам корейских детективов с юмором.
Кажущийся безобидным продавец сладостей предлагает особый мармелад с удивительными способностями: он обещает исполнение желаний! Но за милыми обещаниями скрывается ужасная правда. Когда радостная толпа гостей обращается к нему за волшебством, их мечты оборачиваются ночным кошмаром. Присоединяйтесь к детективу, где каждое угощение может стать последним.
«Немая улика», Цинь Минь.
Кому понравится: любителям азиатских триллеров и загадок.
Линь Сяосяо была зверски убита и оставлена умирающей возле школьного туалета. Семь лет спустя Цинь Мин, ставший судебным экспертом, возвращается к этому запутанному делу, движимый личной трагедией: Сяосяо была двоюродной сестрой его невесты. Он понимает, что ее убийца по-прежнему на свободе, а Линь — лишь одна из многих невинных жертв.
«Комната правды», Синъитиро Юки.
Кому понравится: ценителям японского детектива с философией.
Мужчина из приложения для знакомств сталкивается с девушкой, очень похожей на его дочь. Трое старых друзей решают провести встречу онлайн, но дружеские посиделки оборачиваются чем-то гораздо более зловещим. А на отдаленном острове подростки сталкиваются с невыносимыми последствиями, когда у одного из них появляется старенький iPhone…
«Плохая кровь», Сара Хорнсли.
Кому понравится: любителям тайн, от которых мороз по коже.
Когда Джастина Стоун покинула родной город в Эссексе восемнадцать лет назад, она оставила там не только семью, но и свою первую любовь — Джейка Рейнольдса. Теперь, будучи успешным прокурором, она лишь изредка вспоминает о молодости, пока одно дело не переворачивает ее жизнь с ног на голову. На фотоснимке из материалов о двойном убийстве она видит знакомые глаза.
А ранее автор Telegram-канала «Ищу книгу на конец света» Мария Стельмах собрала для «Вечерней Москвы» шесть самых смешных произведений — от сборника рассказов Вуди Аллена до шведского бестселлера «Сто лет и чемодан денег в придачу».