Детективы, темное фэнтези и фантастика: что почитать в отпуске

Таня едет в другой город на встречу с любимым Лазарем. Но в поезде ее спокойствие нарушает таинственная незнакомка, ведущая себя вызывающе. После странной встречи в вагоне загадочная женщина исчезает из поля зрения, оставляя Таню под впечатлением. Но ненадолго. Новость о ее пропаже заставляет девушку вспомнить о том, что она была последней, кто видел попутчицу живой.