В США в казино устроят фестиваль UNO

С 18 по 20 июля казино в Лас-Вегасе в США превратят в пространство для фанатов популярной семейной карточной игры Uno. Инициатива станет частью нового проекта компании Mattel, которая хочет «переосмыслить домашние игровые вечера» и перенести их в формат общественного отдыха.
«Мы создаем Uno Social Clubs, чтобы показать, что живое общение может быть ярким, веселым и увлекательным», — заявил вице-президент Mattel Рэй Адлер в публикации USA Today.
Несмотря на то, что игры пройдут в казино, ставки делать нельзя. Это подчеркнули представители Mattel, отметив, что хотят сделать акцент на социальном взаимодействии, а не на азарте и прибыли.
Для участия в тематических вечерах нужно было победить в конкурсе видеороликов в соцсетях, быть старше 21 лет и иметь гражданство США. Среди призов для гостей — проживание в тематическом номере, возможность играть в Uno круглые сутки и эксклюзивная версия карт.
Номер оформляют в стиле классической колоды Uno с акцентами желтого, зеленого, красного и синего цветов. Каждый игровой столик будет оснащен полным набором Uno, включая новые расширенные версии правил и специальные карты.
Это мероприятие станет первым в серии планов Mattel по созданию игровых клубов Uno в разных городах США. По словам организаторов, такой формат позволяет людям собираться вместе, общаться и участвовать в новых, более интенсивных вариациях игры. Среди глобальных целей — оторвать людей от экранов и предложить снова играть друг с другом.