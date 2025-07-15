В США в казино устроят фестиваль UNO

Для участия в тематических вечерах нужно было победить в конкурсе видеороликов в соцсетях, быть старше 21 лет и иметь гражданство США. Среди призов для гостей — проживание в тематическом номере, возможность играть в Uno круглые сутки и эксклюзивная версия карт.