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Ряды ВС РФ пополнили 5,4 тысячи призывников из Ростовской области

В Ростовской области за время весенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил РФ отправились почти 5,4 тыс. призывников.

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Около 100 человек направлено для несения службы в Погранвойска ФСБ. Семь донских призывников отобраны для прохождения срочной службы в научные роты.

Кроме того, в ходе весеннего призыва в воинские части направились более 100 юношей-казаков, 25 призывников из Ростовской области несут службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.

Более половины призывников направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного военного округа.

В ведомстве отметили, что мероприятия весеннего призыва не связаны с проведением СВО, военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не проходят службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.