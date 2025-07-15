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Лукашенко сказал, что в Пекине сделали беспрецедентного для студентов-белорусов

Лукашенко назвал беспрецедентными шаги Пекина для белорусских студентов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что беспрецедентного сделали в Пекине для белорусских студентов, сообщила пресс-служба президента.

Так, на встрече с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном глава Беларуси раскрыл, что в Пекине сделали беспрецедентного для студентов-белорусов.

— Пекинский университет пошел на беспрецедентные шаги по созданию отдельной программы для обучения особо продвинутых белорусских студентов по специальности «биотехнологии», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также заметил, что данной программой предусматривается углубленное изучение дисциплин, которые связаны с данным направлением.

При этом белорусский президент сказал, что и со стороны Китая существует большая заинтересованность в том, чтобы изучать физику, математику, химию, другие науки по подобным программам. Президент республики назвал это хорошим примером для изучения данных наук. И пояснил, что на этом в ближайшее время и стоит сосредоточиться.

— Но мы рассчитываем на более глубокое сотрудничество с КНР, — констатировал президент Беларуси.

Еще Александр Лукашенко сказал, на какое сотрудничество с Пекином рассчитывал Минск.

Накануне Александр Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси.

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