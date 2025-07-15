Лукашенко сказал, что в Пекине сделали беспрецедентного для студентов-белорусов

При этом белорусский президент сказал, что и со стороны Китая существует большая заинтересованность в том, чтобы изучать физику, математику, химию, другие науки по подобным программам. Президент республики назвал это хорошим примером для изучения данных наук. И пояснил, что на этом в ближайшее время и стоит сосредоточиться.