Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном, сообщила пресс-служба президента.
На встрече белорусский лидер обратил внимание на добрые отношения, которые сложились между Пекинским университетом и ведущим вузом Беларуси — Белорусским государственным университетом. И выразил надежду на то, что так будет и впредь. А еще Лукашенко сказал, на какое сотрудничество с Пекином рассчитывал Минск.
— Мы рассчитывали, что это сотрудничество будет примером и для других вузов. Тем более у нас существует ассоциация ректоров, где мы можем решать общие вопросы, — прокомментировал белорусский президент.
А еще глава страны сказал, что в Пекине сделали беспрецедентного для студентов-белорусов.
Накануне Александр Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси.