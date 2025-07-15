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Лукашенко сказал, на какое сотрудничество с Пекином рассчитывал Минск

Лукашенко встретился с ректором Пекинского университета.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном, сообщила пресс-служба президента.

На встрече белорусский лидер обратил внимание на добрые отношения, которые сложились между Пекинским университетом и ведущим вузом Беларуси — Белорусским государственным университетом. И выразил надежду на то, что так будет и впредь. А еще Лукашенко сказал, на какое сотрудничество с Пекином рассчитывал Минск.

— Мы рассчитывали, что это сотрудничество будет примером и для других вузов. Тем более у нас существует ассоциация ректоров, где мы можем решать общие вопросы, — прокомментировал белорусский президент.

А еще глава страны сказал, что в Пекине сделали беспрецедентного для студентов-белорусов.

Накануне Александр Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси.

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