На встрече белорусский лидер обратил внимание на добрые отношения, которые сложились между Пекинским университетом и ведущим вузом Беларуси — Белорусским государственным университетом. И выразил надежду на то, что так будет и впредь. А еще Лукашенко сказал, на какое сотрудничество с Пекином рассчитывал Минск.