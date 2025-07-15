Тольяттинский «Акрон» планирует подписать опорника «Торпедо» Хосонова

Ранее полузащитником интересовались самарские «Крылья Советов». Теперь у футболиста появился еще один вариант в 63-м регионе.
Напомним, 27-летний Хетаг Хасонов родился во Владикавказе. Был в системе ЦСКА. Также выступал за «Тамбов», «Аланию», подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо». Контракт с последними — до конца 2027 года.
Инсайдер Иван Карпов сообщает: «черно-белые» требуют за опорника, который хочет закрепиться в РПЛ, 50 млн рублей. Тольятти такая цифра не устраивает, но «молодые и звонкие» все-таки надеются договориться с игроком и клубом.
Ранее вратарь «красно-черных» Александр Васютин обрадовался дерби с «Крыльями» в первом туре Премьер-лиги.
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