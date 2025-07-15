Минспорта: ожидаем, что возведение ледовой арены в Гурьевске начнётся в 2026-м

О том, что в Гурьевске собираются построить ледовый комплекс, местные власти сообщили в январе 2024 года. Тем же летом минспорта региона отметило, что ввести комплекс в эксплуатацию планировалось до 2027 года. «Ближайшая должна появиться в Гурьевске, где по поручению президента нашей страны уже запроектирован и скоро начнёт строиться уникальный спорткомплекс сразу с двумя хоккейными площадками и другими полезными помещениями. Рассчитываем на ввод в эксплуатацию этого объекта уже в ближайшие два-три года», — написало тогда ведомство. В апреле 2025 года стало известно, что власти Калининградской области подали документы на получение финансирования для строительства ледовой арены в Гурьевске.