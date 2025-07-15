В Самаре на набережной покажут «Побег из Шоушенка» и «В джазе только девушки»

16:30 — 17:00 — Мультфильмы: «Ничуть не страшно» (1981 г., 0+), «Как львенок и черепаха пели песню» (1974 г., 0+), «Что такое хорошо и что такое плохо» (1969 г., 0+);17:10 — 18:20 — «Там, на неведомых дорожках…» (1982 г., 0+);18:30 — 20:05 — «Головоломка» (2015 г., 6+);20:15 — 22:00 — «Джуманджи» (1995 г., 6+).