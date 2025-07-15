В Самаре на набережной покажут «Побег из Шоушенка» и «В джазе только девушки»

С 16 по 20 июля кинотеатр «Филин» приглашает зрителей на новую неделю вечерних кинопоказов. В программе — классика советского и зарубежного кино, документальные фильмы, а в воскресенье — традиционный детский день.
Площадка кинотеатра расположена на набережной у «Ладьи» напротив спуска с улицы Вилоновской. Вход, как всегда, свободный.
Расписание показов:
16 июля (среда).
18:15 — 18:50 — «Стать человеком» (документальный, 2024 г., 12+);19:00 — 19:50 — «Горячее сердце» (Россия, 16+) — из фондов международного кинофестиваля «Соль земли»;20:00 — 22:20 — «Жестокий романс» (1984 г., 12+).
17 июля (четверг).
17:30 — 18:40 — «Тревожные ночи в Самаре», 3 серия (12+);18:50 — 20:00 — «Шла собака по роялю» (1979 г., 12+);20:10 — 22:10 — «В джазе только девушки» (1959 г., 12+).
18 июля (пятница).
17:00 — 18:35 — «Игрушка» (1976 г., 12+);18:45 — 20:10 — «Мама вышла замуж» (1969 г., 16+);20:20 — 22:40 — «Побег из Шоушенка» (1994 г., 18+).
19 июля (суббота).
17:30 — 20:05 — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981 г., 6+);20:15 — 22:25 — «Телохранитель» (1992 г., 18+).
20 июля (воскресенье) — Детский день.
16:30 — 17:00 — Мультфильмы: «Ничуть не страшно» (1981 г., 0+), «Как львенок и черепаха пели песню» (1974 г., 0+), «Что такое хорошо и что такое плохо» (1969 г., 0+);17:10 — 18:20 — «Там, на неведомых дорожках…» (1982 г., 0+);18:30 — 20:05 — «Головоломка» (2015 г., 6+);20:15 — 22:00 — «Джуманджи» (1995 г., 6+).
Ранее мы писали, что в Тольятти 19 июля пройдет пятый ретрофестиваль (0+) «Жигули».
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