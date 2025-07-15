Как в Минске решают вопросы с подтоплением улиц, рассказали в «Гордорстрое»

По его словам, строятся новые объекты, в том числе ливневые очистные сооружения. Один из наиболее крупных проектов — возведение ливневого коллектора «Ярково», который обеспечит водоотведение с территории Фрунзенского района. Завершить работы здесь планируется до конца года. Проектируется еще несколько объектов перехвата ливневых стоков.
Сергей Панев отметил, что предусмотрен перехват большого объема воды на подходах к Фрунзенскому району в узких местах, где ливневки не справляются. Работы выполняются в графике.
В целом в городе разработана программа, которая предусматривает комплекс мероприятий по предупреждению подтоплений. Они будут реализованы в три этапа. На первом специалисты решат первоочередные задачи, снимут острые моменты, затем приступят к внедрению решений на среднесрочную перспективу.
«Третий этап — общие характерные вопросы в части строительства выпускных коллекторов, очистки систем, — отметил Сергей Панев. — К первой очереди мы приступили и планируем реализовать за ближайшие год — полтора, в полном объеме — до конца следующего года. Схемы (отвода дождевой воды. — Прим. БЕЛТА) рассчитаны, подготовлены. Занимаемся реализацией».