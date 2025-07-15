Как в Минске решают вопросы с подтоплением улиц, рассказали в «Гордорстрое»

По его словам, строятся новые объекты, в том числе ливневые очистные сооружения. Один из наиболее крупных проектов — возведение ливневого коллектора «Ярково», который обеспечит водоотведение с территории Фрунзенского района. Завершить работы здесь планируется до конца года. Проектируется еще несколько объектов перехвата ливневых стоков.