Между Алматы и Пусаном запустили прямые рейсы

Стоимость билетов начинается от $268 (140,4 тыс. тенге) в одну сторону. Причем их бронь доступна только на 15 и 22 июля. На более поздние даты приобрести билеты пока невозможно. При выборе стандартного тарифа с собой можно взять багаж до 15 кг и ручную кладь до 10 кг.