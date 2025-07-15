Между Алматы и Пусаном запустили прямые рейсы

Самолеты Eastar Jet будут летать один раз в неделю — по вторникам. Время в пути составит 7 часов 50 минут по направлению Пусан — Алматы. Обратно добираться на 2,5 часа меньше. Из Алматы рейс отправится 15 июля, в 23:45.
Стоимость билетов начинается от $268 (140,4 тыс. тенге) в одну сторону. Причем их бронь доступна только на 15 и 22 июля. На более поздние даты приобрести билеты пока невозможно. При выборе стандартного тарифа с собой можно взять багаж до 15 кг и ручную кладь до 10 кг.
До этого момента прямых рейсов до Пусана из казахстанских городов не было. Ранее можно было долететь только с пересадкой в Сеуле.