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Пермяков приглашают на выставку Оксаны Горбуновой «После дождя»

C 18 июля в Перми в арт-пространстве «Другие круги» начнет работу новая экспозиция "После дождя.

C 18 июля в Перми в арт-пространстве «Другие круги» начнет работу новая экспозиция «После дождя…». Это вторая персональная выставка художника Оксаны Горбуновой.

Оксана Горбунова — художник, живущий красотой момента: природа, свет, эмоции. В картинах ощущается воздух, ветер, море. Экспрессивная кисть и природа как главный герой создают атмосферу живой, светлой гармонии. Крупные, фактурные мазки указывают на влияние импрессионизма и постимпрессионизма. Основной материал, которым работает художник, — масло на холсте. Полотна Оксаны Горбуновой динамичны, наполнены атмосферой природы: пейзажи, цветы, морские и городские мотивы.

Выставка продлится до 13 августа. Вход на экспозицию свободный.