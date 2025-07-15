Пермяков приглашают на выставку Оксаны Горбуновой «После дождя»

Оксана Горбунова — художник, живущий красотой момента: природа, свет, эмоции. В картинах ощущается воздух, ветер, море. Экспрессивная кисть и природа как главный герой создают атмосферу живой, светлой гармонии. Крупные, фактурные мазки указывают на влияние импрессионизма и постимпрессионизма. Основной материал, которым работает художник, — масло на холсте. Полотна Оксаны Горбуновой динамичны, наполнены атмосферой природы: пейзажи, цветы, морские и городские мотивы.