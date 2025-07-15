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Ленинградский зоопарк повышает цены на некоторые билеты

Ленинградский зоопарк меняет стоимость входных билетов для некоторых категорий посетителей. Об этом сообщается 15 июля в соцсетях зоопарка.

Источник: Фонтанка.ру

С 19 июля стоимость входного билета составит:

  • для взрослых — 800 рублей (сейчас 700 рублей);
  • для студентов (курсантов) и школьников (детей от 7 до 17 включительно) — 400 рублей (сейчас 350 рублей).

Цены для остальных категорий граждан остаются без изменений. Бесплатно посетить зоопарк могут дети до 7 лет; дети-инвалиды; участники СВО и члены их семей; члены многодетных семей; работники зоопарка, музеев или парков; инвалиды первой группы, ветераны Великой Отечественной войны, в том числе жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания в период Второй Мировой войны; герои Советского Союза, России, Социалистического труда.

«Благодаря вашей поддержке средства, полученные от продажи билетов, будут использованы для улучшения условий содержания животных и развития зоопарка», — отмечается в сообщении.