Ленинградский зоопарк повышает цены на некоторые билеты

С 19 июля стоимость входного билета составит:
- для взрослых — 800 рублей (сейчас 700 рублей);
- для студентов (курсантов) и школьников (детей от 7 до 17 включительно) — 400 рублей (сейчас 350 рублей).
Цены для остальных категорий граждан остаются без изменений. Бесплатно посетить зоопарк могут дети до 7 лет; дети-инвалиды; участники СВО и члены их семей; члены многодетных семей; работники зоопарка, музеев или парков; инвалиды первой группы, ветераны Великой Отечественной войны, в том числе жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания в период Второй Мировой войны; герои Советского Союза, России, Социалистического труда.
«Благодаря вашей поддержке средства, полученные от продажи билетов, будут использованы для улучшения условий содержания животных и развития зоопарка», — отмечается в сообщении.