Ленинградский зоопарк повышает цены на некоторые билеты

Цены для остальных категорий граждан остаются без изменений. Бесплатно посетить зоопарк могут дети до 7 лет; дети-инвалиды; участники СВО и члены их семей; члены многодетных семей; работники зоопарка, музеев или парков; инвалиды первой группы, ветераны Великой Отечественной войны, в том числе жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания в период Второй Мировой войны; герои Советского Союза, России, Социалистического труда.