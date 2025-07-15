Марк Эйдельштейн назвал пять любимых книг: от Патти Смит до Тарковского

Список из пяти произведений, которые любит Марк Эйдельштейн, опубликовала пресс-служба сервиса «Строки» совместно с «Афишей Daily».
Первое место занял «Путеводитель растерянных» Вернера Херцога — книга-интервью с культовым немецким режиссером, известным экстремальными съемками и философским взглядом на искусство. В диалогах с Полом Кронином Херцог говорит о природе воли, границах человеческих возможностей и абсурде цивилизации.
Следом — «Просто дети» Патти Смит, автобиография легендарной поэтессы и певицы, которая описывает юность, творческий путь и отношения звезды с художником Робертом Мэпплторпом. Это история взросления в богемном Нью-Йорке с культурными и личными открытиями.
В списке Эйдельштейна также значится «Мартиролог» Андрея Тарковского — первый том дневников режиссера, где тот размышляет о кино, религии, советской цензуре и роли художника в обществе.
Особое место занимает «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери — философская сказка о любви, ответственности и умении смотреть на мир глазами ребенка. Книгу, которая сегодня по-прежнему остается одной из самых цитируемых в мире, перевели более чем на 250 языков.
Завершает подборку «Дождись лета и посмотри, что будет» Романа Михайлова — роман о 90-х, в экранизации которого Эйдельштейн сыграл одну из ролей. Автору удалось передать эпоху перемен и смешать поэтичность и жесткость. Текст удостоили Премии Андрея Белого в 2021 году.
«В этих книгах для меня есть нечто общее — попытка понять, кто ты, где ты и что делать дальше. Мне важно, чтобы литература не давала простых ответов, а задавала настоящие вопросы», — отметил актер.