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Туристический поезд из Самары в Йошкар-Олу отправится 1 августа

С 1 по 3 августа из Самары в Йошкар-Олу пройдет туристическая поездка в рамках проекта «Яркие выходные».

С 1 по 3 августа из Самары в Йошкар-Олу пройдет туристическая поездка в рамках проекта «Яркие выходные». Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары уже 1 августа 2025 года.

Участники тура познакомятся с культурой и кухней марийского народа. Рассказываем, какие ключевые достопримечательности столицы Марий Эл можно будет посетить:

часы «12 апостолов»;памятник Йошкину коту;набережная реки Малая Кокшага;Национальный музей Марий Эл;Национальная художественная галерея;музей истории Йошкар-Олы;Республиканский театр кукол.

Ранее мы писали, что с 16 по 20 июля в кинотеатре «Филин» пройдет новая неделя вечерних кинопоказов. В программе шедевры советского и зарубежного кинематографа, документальные ленты, а в воскресенье состоится традиционный детский день.