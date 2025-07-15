Туристический поезд из Самары в Йошкар-Олу отправится 1 августа

С 1 по 3 августа из Самары в Йошкар-Олу пройдет туристическая поездка в рамках проекта «Яркие выходные». Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары уже 1 августа 2025 года.
Участники тура познакомятся с культурой и кухней марийского народа. Рассказываем, какие ключевые достопримечательности столицы Марий Эл можно будет посетить:
часы «12 апостолов»;памятник Йошкину коту;набережная реки Малая Кокшага;Национальный музей Марий Эл;Национальная художественная галерея;музей истории Йошкар-Олы;Республиканский театр кукол.
Ранее мы писали, что с 16 по 20 июля в кинотеатре «Филин» пройдет новая неделя вечерних кинопоказов. В программе шедевры советского и зарубежного кинематографа, документальные ленты, а в воскресенье состоится традиционный детский день.