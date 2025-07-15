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Жатва в Ростовской области приблизилась к экватору уборочной кампании

На Дону приближается экватор хлебоуборочной кампании, уже обмолочено 47% площадей.

Источник: Комсомольская правда

Хлебоуборочная кампания в Ростовской области приблизилась к экватору. Ход работ прокомментировал заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.

— Обмолочено уже 47% площадей, собрали около 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Год сложный по погодным условиям, но задачи остаются прежние — в кратчайшие сроки собрать выращенный урожай. Одновременно в хозяйствах готовят почву под посев озимых культур под урожай 2026 года, — сообщил Сергей Бодряков.

В целом в 2025 году на Дону планируют убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 3,15 млн га. На сегодня по площади убранных ранних зерновых лидируют Сальский (около 119,4 тысячи га), Зимовниковский (почти 93 тысячи га) и Дубовский (более 89,7 тысячи га) районы.

В целом собрали почти 1,3 млн тонн озимой пшеницы, около 22 тысяч тонн озимого и 78 тысяч тонн ярового ячменя, свыше 136 тысяч тонн гороха, идет уборка овса и тритикале.

— Увеличена поддержка агропроизводства и развития сел. Из выделенных 10 млрд рублей для развития разных отраслей АПК из федерального и регионального бюджетов уже направлено более 5 млрд рублей господдержки. Кроме того, аграриям выдали более 16 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов, — добавил Сергей Бодряков.

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