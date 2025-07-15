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Трассу «Кола» у Разметелево сузят вдвое до ноября. Но позже, чем планировали

Водителям еще не скоро удастся проехать по Мурманскому шоссе под Петербургом без пробок. В конце июля серьезные ограничения ждут путепровод у Разметелево во Всеволожском районе Ленобласти.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщает 15 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 28 июля по 1 ноября на путепроводе через дорогу «Петербург — Завод им. Свердлова — Всеволожск», расположенном на 22-м километре автодороги Р-21 «Кола», организуют перепуск транспорта на встречное направление. Движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении с сужением ширины полос. Скорость при этом ограничат до 50 км/ч.

На путепроводе предстоит заменить поврежденные балки пролетного строения, два деформационных шва, гидроизоляцию, лестничные сходы, уложить новый асфальт, отремонтировать железобетонные поверхности опор, нанести разметку и покрасить перила. Работы пройдут в два этапа: сначала на одной половине путепровода, затем на другой.

Первоначально ремонт и ограничения должны были стартовать 14 июля, но в связи с производственной необходимостью их перенесли на 28 июля. Сроки могут быть еще скорректированы с учетом погодных условий. Работы выполнит ООО «Феникс».

Напомним, что сейчас из-за дорожных работ ограничено движение на 19-м километре Мурманского шоссе. До 15 сентября там будут менять деформационные швы и восстанавливать пришовные зоны на путепроводах через железнодорожный перегон Заневский Пост — Горы и через скотопрогон. На время работ там закрыты две полосы из четырех и организован перепуск движения на встречное направление, а скорость ограничена до 50 км/ч.

В связи с этим на «Коле» регулярно скапливаются пробки в обе стороны. По данным «Яндекс. Пробок», там и сейчас наблюдается 6-километровый затор из Петербурга, который начинается от развязки с КАД, и пробка в 1,3 километра из области.