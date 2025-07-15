Трассу «Кола» у Разметелево сузят вдвое до ноября. Но позже, чем планировали

Напомним, что сейчас из-за дорожных работ ограничено движение на 19-м километре Мурманского шоссе. До 15 сентября там будут менять деформационные швы и восстанавливать пришовные зоны на путепроводах через железнодорожный перегон Заневский Пост — Горы и через скотопрогон. На время работ там закрыты две полосы из четырех и организован перепуск движения на встречное направление, а скорость ограничена до 50 км/ч.