Бегемотик Му Денг из Таиланда праздновала день рождения 4 дня

В зоопарке Khao Kheow Open Zoo, расположенном в провинции Чонбури неподалеку от Бангкока, прошел четырехдневный праздник в честь первого дня рождения карликового бегемота Му Денг — одного из самых известных животных в Таиланде и за его пределами. О торжестве написали в издании SCMP.
С 10 по 13 июля сотрудники зоопарка организовали серию мероприятий, главным событием стал праздничный торт весом 20 килограммов, сделанный из любимых тропических фруктов Му Денг. Им она поделилась с мамой — 26-летней бегемотихой Джоной.
Перед праздником торт выставили на благотворительный аукцион, победителем стала специалистка по уходу за кожей, предложившая 100 тысяч батов (около 240 тысяч рублей). С молотка ушли личные вещи Му Денг, в числе которых оказались черная пластиковая ванночка, в которой она купалась в младенчестве, и гипсовый слепок ее копыта, проданный косметическому бренду NAREE более чем за 1,6 млн рублей.
Вырученные средства пойдут на поддержку зоозащитных инициатив в рамках проекта Wildlife Patronage Project.
Фанаты Му Денг приехали в зоопарк со всего мира. Особенно выделилась гостья из Нью-Йорка, Молли Свиндалл, прилетевшая в Таиланд на сутки, чтобы лично поздравить любимицу. Ранее она уже посещала зоопарк ради Му Денг, потратив 18 часов на перелет.
На кадрах, опубликованных зоопарком, бегемотик выглядела веселой и беззаботной, а в комментариях поклонники писали пожелания: «С днем рождения, принцесса!» и «Будь тебе месяц или год — ты навсегда останешься самой любимой тайской бегемотихой».
Слава к Му Денг пришла вскоре после рождения благодаря публикациям ее смотрителя Аттапона Нанди в соцсетях. Один из аккаунтов зоопарка, Kha Moo and the Gang, ведет хронику жизни бегемотика.
По оценке Международного союза охраны природы (IUCN), в дикой природе осталось менее 2 500 карликовых бегемотов, поэтому вид признан вымирающим. В неволе они живут 30−50 лет, а самостоятельность получают примерно к трехлетнему возрасту.