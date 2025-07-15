Бегемотик Му Денг из Таиланда праздновала день рождения 4 дня

Перед праздником торт выставили на благотворительный аукцион, победителем стала специалистка по уходу за кожей, предложившая 100 тысяч батов (около 240 тысяч рублей). С молотка ушли личные вещи Му Денг, в числе которых оказались черная пластиковая ванночка, в которой она купалась в младенчестве, и гипсовый слепок ее копыта, проданный косметическому бренду NAREE более чем за 1,6 млн рублей.