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ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле

ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства до 23 июля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Планируем выйти на принятие закона до 23 июля. Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы», — написал он в своем Telegram-канале.

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