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В Москве определили участников Большой арктической экспедиции

Ракова: 14 юных москвичей отправятся в Арктику под руководством Матвея Шпаро.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В столице определили участников Большой арктической экспедиции, под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы активно развиваем внеучебные программы для юных москвичей, уделяя особое внимание активному школьному туризму. Яркий пример — Большая арктическая экспедиция, которую мы проведем уже в пятый раз. В этом году 14 самых подготовленных и отважных ребят отправятся в это путешествие… В число финалистов вошли восемь школьников и шесть студентов колледжей, каждый из которых будет выполнять в экспедиции свою задачу. Под руководством известного полярного путешественника они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования», — рассказала Ракова.

Она отметила, что всего в отборочных этапах приняли участие более пяти тысяч школьников и студентов колледжей.

«Отбор участников состоял из нескольких этапов: Арктического диктанта, приключенческой игры, конкурсов профессионального мастерства и учебно-тренировочных сборов в Карелии, где школьники и студенты колледжей приняли участие в 60-километровом походе под руководством профессиональных инструкторов», — добавила заммэра.

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