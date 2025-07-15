В Москве определили участников Большой арктической экспедиции

«Мы активно развиваем внеучебные программы для юных москвичей, уделяя особое внимание активному школьному туризму. Яркий пример — Большая арктическая экспедиция, которую мы проведем уже в пятый раз. В этом году 14 самых подготовленных и отважных ребят отправятся в это путешествие… В число финалистов вошли восемь школьников и шесть студентов колледжей, каждый из которых будет выполнять в экспедиции свою задачу. Под руководством известного полярного путешественника они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования», — рассказала Ракова.