Самые высокооплачиваемые вакансии июля назвали в Иркутске

Сервис SuperJob составил рейтинг самых привлекательных с точки зрения заработной платы вакансий в Иркутске на июль. В исследование вошло 20 тысяч объявлений от работодателей городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Лидируют предложения в сферах IT, продаж, бухгалтерии и промышленного производства.
«В июле самыми высокооплачиваемыми оказались позиции аналитика 1С, менеджера по развитию продаж и главного бухгалтера, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе SuperJob. — Заработная плата по ряду вакансий достигает 120 тысяч рублей в месяц и выше».
В топе июля: Аналитик 1С — от 120 000 ₽ (автоматизация бизнес-процессов, поддержка пользователей, знание платформы 1С); менеджер по развитию продаж в гостинично-ресторанной сфере — 120 000 ₽ (развитие клиентской базы, B2B-коммуникации); менеджер по работе с корпоративными клиентами — от 108 000 ₽; главный бухгалтер — от 100 000 ₽ (опыт ведения учета, знание налогового законодательства); инженер-технолог — от 90 000 ₽ (оптимизация производственных операций).
В других регионах лидируют врачи, инженеры, водители и квалифицированные рабочие. К примеру, врач стоматолог — имплантолог в Томске может рассчитывать на доход до 400 000 ₽, а водители грузовиков в Липецке — до 306 000 ₽
Напомним, в ближайшие дни в Иркутской области ожидается крайне неблагоприятная погода. Уже сегодня, 15 июля, до конца дня в западных, северо-западных, центральных и южных районах, а также 16 июля местами по области прогнозируются сильные дожди и ливни, грозы с крупным градом, а также порывы северо-западного ветра до 25 метров в секунду.