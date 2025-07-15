Самые высокооплачиваемые вакансии июля назвали в Иркутске

Напомним, в ближайшие дни в Иркутской области ожидается крайне неблагоприятная погода. Уже сегодня, 15 июля, до конца дня в западных, северо-западных, центральных и южных районах, а также 16 июля местами по области прогнозируются сильные дожди и ливни, грозы с крупным градом, а также порывы северо-западного ветра до 25 метров в секунду.