Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

71-летняя жительница Башкирии погибла из-за наезда «Ларгуса»

В Башкирии Lada Largus сбила насмерть 71-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 15 июля, в селе Николаевка Уфимского района Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, 31-летний водитель Lada Largus сбил 71-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу без светофора. От полученных травм пенсионерка скончалась по пути в больницу.

Организована проверка, сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.