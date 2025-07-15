71-летняя жительница Башкирии погибла из-за наезда «Ларгуса»

Сегодня утром, 15 июля, в селе Николаевка Уфимского района Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, 31-летний водитель Lada Largus сбил 71-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу без светофора. От полученных травм пенсионерка скончалась по пути в больницу.
Организована проверка, сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.
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