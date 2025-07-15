Ну вот и третий цвет. В Петербург прибыл новый «Балтиец» для еще не открытой линии метро

Снимки сделаны 15 июля в Рыбацком. Как и в случае с фиолетовым «Балтийцем», после досборки на ОЭВРЗ коричневый отправят на обкатку в метро.
Цвет «Балтийцев» соответствует той линии, на которой их собираются использовать. Коричневой в Петербурге станет Красносельско-Калининская. Сейчас строится ее первый участок «Юго-Западная» — «Путиловская», его открытия ждут до конца года. После этого предполагается продолжение в две стороны: на северо-восток (до «Каретной» и далее до «Лиговского пропекта-2» и «Полюстровского проспекта-1») и на юго-запад — до «Сосновой поляны».
Составы «Балтиец» поставляют в Петербург по лизинговому контракту на 240 млрд рублей. На данный момент почти все они красные, так как выходят именно на первую линию метро, меняя устаревший подвижной состав. Однако обкатку по нагрузкой уже проходит фиолетовый «Балтиец» — для пятой линии. А на подмосковной площадке «Метровагонмаша», где проходит первичная сборка вагонов, уже заметили синий — для второй линии.