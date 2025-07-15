Ну вот и третий цвет. В Петербург прибыл новый «Балтиец» для еще не открытой линии метро

Цвет «Балтийцев» соответствует той линии, на которой их собираются использовать. Коричневой в Петербурге станет Красносельско-Калининская. Сейчас строится ее первый участок «Юго-Западная» — «Путиловская», его открытия ждут до конца года. После этого предполагается продолжение в две стороны: на северо-восток (до «Каретной» и далее до «Лиговского пропекта-2» и «Полюстровского проспекта-1») и на юго-запад — до «Сосновой поляны».