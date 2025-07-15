Почти 30% подростков предпочитают общаться с ИИ вместо друзей

67% респондентов заявили, что регулярно взаимодействуют с ИИ-ботами, например, через сервисы вроде Character.AI. Более 35% из них пояснили, что воспринимают эти беседы как общение с настоящим другом, особенно если ИИ «умеет» выразить понимание и эмпатию. Данные получили в исследовании Internet Matters, проведенном среди 1000 подростков.
Наблюдение стало поводом для беспокойства среди специалистов. Чем чаще дети обращаются к ИИ за поддержкой, тем сильнее формируется иллюзия доверительного общения, в которой нет контроля и ответственности со стороны человека. Это может привести к тому, что подростки начнут делиться личными переживаниями с программой, не понимая ее механизмов.
Рэйчел Хаггинс, соруководитель Internet Matters, отметила, что чат-ботов в жизни подростков стало больше за последние несколько лет. Особую тревогу у экспертов вызвало то, что некоторые модели ИИ активно воспроизводят стиль общения, свойственный сверстникам, имитируя выражения, жаргон и даже эмпатические фразы, которые кажутся правдоподобными. Но за ними стоит алгоритм, который не испытывает эмоций и не несет моральной ответственности.
Эксперты подчеркивают, что подросткам необходимо объяснять, как работают языковые модели, и учить их критически подходить к информации, которую они получают.
В ходе проверки одного из популярных ботов было установлено, что модель пыталась проявлять сочувствие, ссылаться на опыт, которого никогда не существовало, и использовать доверительный тон, характерный для реального человека. При этом она могла давать советы, которые не всегда соответствовали возрасту и ситуации.
«Дети начинают строить отношения с технологией, которая не умеет любить, но может создать иллюзию этого», — предостерегают в команде Internet Matters.
Специалисты рекомендуют родителям:
- говорить с детьми о том, что такое ИИ;
- обсуждать, какие вопросы можно задавать боту, а какие лучше адресовать людям;
- следить за тем, чтобы общение с искусственным интеллектом не замещало живые беседы.
Напомним, что развитие нейросетевых платформ, где можно выбрать себе собеседника, стремительно растет. Некоторые из таких моделей способны поддерживать длительную беседу, менять тон, вводить элементы игры и даже «поддерживать» пользователя в случае трудностей.
Без должного контекста и просветительской работы это может привести к эмоциональному зависимому взаимодействию, которое создает ложное чувство безопасности и подменяет реальные человеческие связи.