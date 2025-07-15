Почти 30% подростков предпочитают общаться с ИИ вместо друзей

Наблюдение стало поводом для беспокойства среди специалистов. Чем чаще дети обращаются к ИИ за поддержкой, тем сильнее формируется иллюзия доверительного общения, в которой нет контроля и ответственности со стороны человека. Это может привести к тому, что подростки начнут делиться личными переживаниями с программой, не понимая ее механизмов.