В Ставропольском районе Самарской области появится новый спортивный объект

Работы организовали в селе Подстепки около Тольятти. Подробностями поделилась пресс-служба Минспорта региона.
Спортивный объект появится на улице Юбилейной. Обустроят с использованием технологий модульного строительства, уточнили в профильном министерстве.
«Всего в 2025 году по программе социально-экономического развития Самарской области в регионе появится 100 новых спортивных сооружений — такая задача поставлена губернатором Вячеславом Федорищевым», — добавили там.
Также это часть подготовки к международному форуму «Россия — спортивная держава». Он пройдет с 5-го по 7 ноября нынешнего года.
Ранее в губернии обустроили пять новых спортплощадок. Работы шли с начала лета.
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