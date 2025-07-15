Падел-центр торжественно открылся в Нижнем Новгороде рядом с главными спортивными аренами региона.
Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло и основатель первого в регионе «Падел-клуба» Игорь Дубровин торжественно перерезают ленточку — новый центр из четырёх кортов по игре в падел открыт.
Этот вид спорта зародился в 1969 году в Мексике, когда один любитель большого тенниса решил построить корт на своём участке. Площадь была ограничена, и поэтому получился мини-корт. А чтобы далеко не бегать за постоянно улетающим мячиком, изобретатель падела сделал площадку со стенками и придумал правило, по которому мяч, отлетевший от стены, остаётся в игре пока не коснётся площадки второй раз. Вскоре падел перебрался в Европу и стал очень популярным.
Правила падела сочетают в себе большой теннис, сквош и некоторые элементы из настольного тенниса. Размер площадки 20 на 10 метров, высота сетки от 88 сантиметров по центру до 92 сантиметров по краям. Ракетка имеет твёрдую поверхность без струн, а мячик похож на теннисный, но имеет меньшую степень упругости.
На первый турнир по игре в падел в Нижнем Новгороде собралось более 200 участников. Подавляющее большинство из них впервые попробовали этот новый вид спорта.
Дебютные соревнования стали отправной точкой к развитию этого нового вида спорта. В регионе уже создана федерация падел-спорта.
В перспективе у «Падел-клуба» будут развиваться и социальные направления деятельности, связанные с участием многодетных семей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.