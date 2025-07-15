Падел-центр торжественно открылся в Нижнем Новгороде

Этот вид спорта зародился в 1969 году в Мексике, когда один любитель большого тенниса решил построить корт на своём участке. Площадь была ограничена, и поэтому получился мини-корт. А чтобы далеко не бегать за постоянно улетающим мячиком, изобретатель падела сделал площадку со стенками и придумал правило, по которому мяч, отлетевший от стены, остаётся в игре пока не коснётся площадки второй раз. Вскоре падел перебрался в Европу и стал очень популярным.