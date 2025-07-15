Клеточная терапия подавила аналог постковидного синдрома у кошек

Биологи предположили, что эти проблемы у кошек могут быть связаны с тем, что их иммунитет не может выйти из «активированного» состояния, что ведет к его истощению и развитию большого числа очагов воспалений в разных тканях тела. Руководствуясь данной гипотезой, исследователи проверили, что произойдет, если попытаться восстановить истощенные Т-клетки при помощи инъекций MSC-клеток, одного из подтипа стволовых клеток, который уже ранее использовался в опытах по восстановлению иммунитета людей и животных.